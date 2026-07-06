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06 de julho de 2026 às 16:00

Está dado o pontapé de saída para as famosas festas de San Firmín

Foi com o tradicional ‘chupinazo’, lançado da varanda da Câmara Municipal de Pamplona, Espanha, que arrancaram, esta segunda-feira, as famosas festas de San Fermín.

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