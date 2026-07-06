Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de julho de 2026 às 18:15

“Foi a decisão certa”: Rubio elogia FIFA por retirar suspensão a Balogun

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou esta, segunda-feira, que a FIFA tomou “a decisão certa” ao retirar a suspensão ao avançado norte-americano Folarin Balogun. O jogador, expulso no jogo frente à Bósnia-Herzegovina, foi autorizado a defrontar a Bélgica nos oitavos de final do Mundial após a decisão ter sido revertida.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30