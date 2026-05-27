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27 de maio de 2026 às 22:25

Incêndio florestal deflagra em Arouca

Não há, para já, registo de feridos ou casas em perigo.

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