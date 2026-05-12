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12 de maio de 2026 às 11:39

Imagens registadas pela Guardia Civil mostram desembarque dos passageiros de cruzeiro com surto de hantavírus

Os últimos passageiros do navio MV Hondius desembarcaram, esta segunda-feira, no porto de Granadilla de Abona, em Tenerife, Espanha, após o cruzeiro ter sido afetado por um surto de hantavírus.

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