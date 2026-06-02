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02 de junho de 2026 às 10:52

Imagens mostram destruição em hospital após ataque aéreo israelita na cidade de Tiro

Um ataque aéreo israelita, esta segunda-feira, junto a um hospital na cidade portuária de Tiro, no sul do Líbano, provocou danos significativos na unidade de saúde, segundo o Ministério da Saúde libanês. O hospital, que tem vindo a tratar vítimas do conflito, ficou parcialmente destruído, com imagens a mostrarem danos no interior e exterior do edifício.

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