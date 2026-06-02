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02 de junho de 2026 às 20:30

Imagens mostram casas e viaturas incendiadas após ataque de colonos israelitas na Cisjordânia

Colonos israelitas incendiaram casas e viaturas numa aldeia palestiniana, esta segunda-feira, nos arredores de Ramallah, na Cisjordânia. O ataque ocorreu numa zona marcada por um aumento da violência e por sucessivos confrontos entre colonos e comunidades palestinianas.

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