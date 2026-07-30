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30 de julho de 2026 às 12:30

Imagens impressionantes mostram força do fogo na província espanhola de Castellón

Um vídeo registado pela Guardia Civil em Castellón, Espanha, mostra a força do fogo que continua a lavrar nesta região, onde se mantém uma ordem de evacuação que já obrigou 10 mil pessoas a deixarem as habitações.

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