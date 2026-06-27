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27 de junho de 2026 às 11:42

Adeptos celebram vitória do Senegal depois da seleção eliminar o Iraque do Mundial

Milhares de adeptos encheram as ruas de Toronto, no Canadá, esta sexta-feira, antes e depois da vitória do Senegal por 5-0 frente ao Iraque, resultado que garantiu aos senegaleses a esperança de seguir para os oitavos de final e ditou a eliminação da seleção iraquiana.

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