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26 de março de 2026 às 11:09

Imagens de videovigilância captam explosão em quintal após míssil iraniano ser intercetado sobre a Cisjordânia

Um míssil iraniano foi intercetado sobre a Cisjordânia, esta quinta-feira, e os destroços caíram no quintal de uma habitação na região de Judeia e Samaria, provocando uma explosão. Não há registo de feridos.

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