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30 de julho de 2026 às 14:45

Imagens de drone mostram como ficou floresta na região francesa de Gironde após os incêndios

O cinzento domina agora parte da paisagem florestal em Saumos, na região francesa de Gironde, após os incêndios que têm fustigado esta zona.

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