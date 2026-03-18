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18 de março de 2026 às 21:30

Imagens aéreas mostram descarrilamento de mais de duas dezenas de vagões nos EUA

Mais de duas dezenas de vagões de um comboio descarrilaram, esta quarta-feira, na cidade de Rosenberg, no estado norte-americano do Texas. O acidente provocou fugas de etanol, entretanto controladas, e não há registo de feridos.

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