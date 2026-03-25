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25 de março de 2026 às 17:36

IL sem "reservas" sobre nome do Chega para Tribunal Constitucional

Mário Amorim Lopes avança que caso PSD, PS e Chega não cheguem a um acordo, a IL vai então apresentar "três nomes de pessoas com mérito reconhecido na sociedade" para o Tribunal Constitucional.

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