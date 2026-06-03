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03 de junho de 2026 às 19:57

Greve geral: PSP detém manifestantes e dispara tiros de aviso após confrontos

No final da tarde desta quarta-feira, junto às imediações da Assembleia da República, em Lisboa, um grupo de manifestantes voltou a bloquear a circulação rodoviária após a manifestação promovida pela CGTP ter terminado.

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