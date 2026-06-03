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03 de junho de 2026 às 10:33CM

Greve geral cancela e atrasa dezenas de voos Aeroporto de Lisboa

O ecrã das partidas e chegadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enche-se esta quarta-feira de avisos vermelhos devido aos impactos da greve geral.

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