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03 de junho de 2026 às 08:45

Greve geral atinge 100% de adesão nos comboios no Porto e suprime até os serviços mínimos

O impacto da greve geral paralisou na manhã desta quarta-feira a estação de Campanhã, no Porto. Sindicato alerta que este protesto supera o de dezembro e exige que o investimento na ferrovia passe urgentemente do papel para o terreno.

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