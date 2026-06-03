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03 de junho de 2026 às 11:00

Funcionários da Autoeuropa em protesto contra pacote laboral em dia de greve geral

Susana Dias, trabalhadora na Autoeuropa, disse à CMTV que o banco de horas é prejudicial para os funcionários da empresa e que “é um atentado à saúde”.

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