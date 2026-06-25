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25 de junho de 2026 às 11:30

"Foi o mais forte e durou muito tempo": os testemunhos de quem sentiu os sismos que atingiram a Venezuela

Venezuelanos receiam novas réplicas dos sismos sentidos no país.

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