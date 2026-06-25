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25 de junho de 2026 às 11:40

O momento em que sismo de magnitude 7.2 atinge a costa do Japão

Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter abalou a costa norte do Japão, na quarta-feira à noite. O epicentro do sismo foi registado ao largo da costa de Iwate, a uma profundidade de cerca de 50 quilómetros.

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