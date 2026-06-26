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26 de junho de 2026 às 11:55

Festa nas ruas de Tóquio com passagem do Japão aos 16 avos de final do Mundial

Os adeptos japoneses celebraram, esta sexta-feira, nas ruas de Tóquio, a passagem da seleção aos 16 avos de final do Mundial, após o empate com a Suécia no último jogo da fase de grupos.

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