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07 de julho de 2026 às 10:57

Festa em Madrid após Espanha bater Portugal e apurar-se para os quartos de final do Mundial

Espanha venceu Portugal por 1-0, esta segunda-feira, já nos descontos, e apurou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Em Madrid, os adeptos que assistiam à partida fizeram a festa.

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