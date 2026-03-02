Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de março de 2026 às 14:08

Explosões e nuvens de fumo: ataques atingem várias zonas da capital iraniana

Várias zonas da capital do Irão, Teerão, foram atingidas, esta segunda-feira, por novos ataques dos EUA e Israel, num momento em que o conflito se alastra a outros países do Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30