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07 de junho de 2026 às 19:00

Exército nigeriano liberta 360 pessoas sequestradas no estado de Borno

Uma operação conduzida pelo Exército da Nigéria permitiu libertar 360 pessoas sequestradas no estado de Borno, uma região marcada pela atividade de grupos armados e pela insegurança.

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