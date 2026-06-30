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30 de junho de 2026 às 10:45

Euforia total: adeptos celebram apuramento do Brasil para os oitavos de final do Mundial2026

Adeptos brasileiros comemoraram, esta segunda-feira, a vitória do Brasil por 2-1 ao Japão. Seleção brasileira apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026.

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