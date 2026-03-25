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25 de março de 2026 às 20:51

EUA negam impasse nas negociações após recusa iraniana de cessar-fogo

Apesar da alegada rejeição iraniana a um plano de cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos, Washington insiste que as negociações continuam em aberto num momento de forte escalada no Médio Oriente.

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