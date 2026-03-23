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23 de março de 2026 às 11:02

EUA divulgam novas imagens de ataques a alvos militares no Irão

As imagens mostram forças norte-americanas a atingir alvos estratégicos no Irão, numa campanha militar que continua a expandir-se no Médio Oriente.

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