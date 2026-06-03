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03 de junho de 2026 às 12:30

EUA divulgam imagens do que dizem ser um ataque a petroleiro que tentava entrar no Irão

Os Estados Unidos divulgaram imagens de uma operação militar contra um petroleiro que, segundo Washington, tentava chegar ao Irão apesar do bloqueio imposto.

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