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28 de junho de 2026 às 13:20

EUA divulgam imagens de novos ataques a alvos militares no Irão

O Comando Central dos Estados Unidos divulgou, este domingo, imagens de novos ataques contra alvos militares no Irão, no segundo dia de operações na região do Estreito de Ormuz. O comando Central afirma que as ações foram uma resposta a ataques iranianos contra embarcações comerciais.

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