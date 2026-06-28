Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de junho de 2026 às 14:39

Papa reitera apoio às vítimas dos sismos na Venezuela e pede solidariedade internacional

O Papa Leão XIV voltou, este domingo, a expressar apoio às vítimas dos fortes sismos que atingiram a Venezuela, apelando à oração pelos mortos e à solidariedade internacional. O pontífice destacou ainda o trabalho das equipas envolvidas nas operações de busca e resgate.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30