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28 de junho de 2026 às 12:50

Croácia vence Gana e as duas seleções seguem para os 16 avos do Mundial

Adeptos da Croácia e do Gana celebraram, este sábado, junto ao estádio de Filadélfia, nos Estados Unidos, depois de as duas seleções garantirem a qualificação para os 16 avos de final do Mundial. A Croácia venceu por 2-1, enquanto o Gana já tinha assegurado anteriormente o apuramento.

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