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28 de junho de 2026 às 12:44

Colômbia garante primeiro lugar do grupo e adeptos festejam em Bogotá

Milhares de adeptos celebraram, na madrugada deste domingo, em Bogotá, na Colômbia, o primeiro lugar da seleção no Grupo K do Mundial, depois do empate sem golos frente a Portugal.

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