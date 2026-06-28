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28 de junho de 2026 às 12:54

Equipas mexicanas procuram sobreviventes entre os escombros na Venezuela

Equipas de resgate mexicanas continuam, este sábado, as buscas por sobreviventes entre os escombros na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos fortes sismos que atingiram a Venezuela. Os operacionais pedem silêncio repetidamente para tentar detetar sinais de vida, numa altura em que reforços internacionais continuam a chegar ao país.

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