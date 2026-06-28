Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de junho de 2026 às 12:00

Equipas espanholas resgatam mulher com vida quase 72 horas após sismos na Venezuela

Equipas da Unidade Militar de Emergência de Espanha resgataram, este sábado, uma mulher que passou quase 72 horas presa sob os escombros de um edifício que ruiu nos sismos de quarta-feira, na Venezuela. O momento foi celebrado pelos operacionais, que continuam as buscas por mais sobreviventes.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30