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25 de junho de 2026 às 09:39

Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros após sismos abalarem a Venezuela

Dois sismos consecutivos de magnitudes 7.2 e 7.5 na escala de Richter atingiram a Venezuela, na quarta-feira à noite, provocando dezenas de mortos e centenas de feridos.

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As equipas de resgate lutam contra o tempo à procura de sobreviventes nos escombros. O Serviço Geológico dos Estados Unidos .

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