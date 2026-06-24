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24 de junho de 2026 às 23:45

Lisboa recebe nova unidade de comando da Frontex para reforçar o controlo das fronteiras ibéricas

A agência europeia de fronteiras Frontex lançou, esta quarta-feira, um novo contingente de comando na capital portuguesa para coordenar operações em Portugal e Espanha. A nova unidade contará com mais de 300 agentes destacados na Península Ibérica e nas ilhas.

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