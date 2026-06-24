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24 de junho de 2026 às 22:45

Imagens impressionantes mostram o momento em que avô combate incêndio e salva casa após explosão nos EUA

Imagens de uma câmara de segurança mostram o momento em que Carl Motley ficou envolvido pelas chamas após uma explosão no estado norte-americano do Texas. Apesar do fogo, o homem conseguiu levantar-se, pegar num extintor e combater o incêndio para proteger a casa onde estavam os netos.

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