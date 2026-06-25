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25 de junho de 2026 às 09:54

Vídeo mostra destruição em edifício da televisão estatal venezuelana VTV

Imagens divulgadas pelo Ministério do Poder Popular para a Comunicação e Informação mostram a destruição no interior do edifício da televisão estatal Venezolana de Televisión (VTV) em Caracas, após os dois sismos que abalaram a Venezuela na quarta-feira à noite.

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