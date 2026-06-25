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25 de junho de 2026 às 10:27

"Estes vidros caíram": Morador de Caracas mostra destruição em casa após sismos abalarem a Venezuela

Morador disse que pelo menos um dos dois sismos que abalaram o país conseguiu "derrubar todo o edifício" onde residia.

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