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24 de junho de 2026 às 23:15

Bombeiros resgatam cachorro preso num esgoto nos EUA

Um pequeno cão foi resgatado, esta segunda-feira, por bombeiros depois de ficar preso num escoamento de águas junto a uma estação no Arkansas, nos Estados Unidos. A equipa conseguiu retirar o animal em segurança e entregou-o aos serviços de controlo animal, uma vez que não tinha coleira e aparentava estar abandonado.

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