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24 de julho de 2026 às 22:00

Barco da polícia choca contra ponte em Londres e lança agentes ao rio Tamisa

Uma embarcação da polícia colidiu contra a Ponte de Westminster, no centro de Londres. O impacto lançou vários agentes ao rio Tamisa, desencadeando uma grande operação de resgate.

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