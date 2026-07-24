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24 de julho de 2026 às 22:42

Bombeiros combatem incêndio de grandes dimensões no sudoeste de França

Um incêndio florestal de rápida propagação está a consumir vastas áreas de vegetação em Lège-Cap-Ferret, na França. As autoridades evacuaram milhares de residentes e turistas, enquanto os operacionais tentam travar o avanço das chamas.

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