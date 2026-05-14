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14 de maio de 2026 às 14:23

“É uma relação muito especial”: Trump recorda relações entre EUA e China durante jantar de Estado em Pequim

O presidente dos EUA, Donald Trump, recordou, esta quinta-feira, a longa relação entre os EUA e a China, durante um jantar de Estado em Pequim. Trump convidou ainda o presidente chinês, Xi Jinping, para uma visita à Casa Branca em setembro.

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