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29 de abril de 2026 às 12:57

Dos sonhos de criança ao prato favorito: José Luís Carneiro esteve no 'Olá, Bom dia!'

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, esteve no programa 'Olá, Bom dia!', da CMTV, na manhã desta quarta-feira. O atual líder socialista confessou que estava "longe de imaginar que um dia ia ser secretário-geral do PS".

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