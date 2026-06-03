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03 de junho de 2026 às 18:11

“Donald Trump”, o búfalo albino com cabelo dourado, faz sucesso em zoo no Bangladesh

Um búfalo albino apelidado de “Donald Trump”, devido à sua característica madeixa dourada, está a atrair milhares de visitantes ao Zoo Nacional do Bangladesh. O animal tornou-se viral nas redes sociais após vários internautas apontarem semelhanças com o presidente norte-americano.

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