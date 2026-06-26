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26 de junho de 2026 às 11:45

Autoridades de Myanmar queimam mais de 500 milhões de euros em droga apreendida

As autoridades de Myanmar incendiaram, esta sexta-feira, mais de 50 toneladas de heroína, ópio, cetamina, metanfetamina, metanfetamina cristal e canábis apreendidas, avaliadas num total de 600 milhões de dólares (cerca de 527 milhões de euros).

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