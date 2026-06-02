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02 de junho de 2026 às 11:49

Confrontos e caos marcam protestos de milhares de judeus ultraortodoxos em Israel contra serviço militar obrigatório

Dezenas de milhares de judeus ultraortodoxos manifestaram-se, esta segunda-feira, em várias cidades de Israel contra o recrutamento obrigatório para as Forças Armadas. Os protestos provocaram bloqueios de estradas e linhas ferroviárias, numa altura em que o país enfrenta uma crescente escassez de militares.

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