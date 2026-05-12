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12 de maio de 2026 às 17:34

Como se organizam os jogos de poder nas vários tribos do PS?

Costa e Seguro estão fora da política interna, mas têm discípulos a passar a sua mensagem. Os seguidores de Pedro Nuno ainda mexem e Duarte Cordeiro terá o futuro que quiser.

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