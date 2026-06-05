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05 de junho de 2026 às 14:00

Cidade na Amazónia celebra Mundial com instalação gigante de bandeiras das seleções

A cidade de Manaus, no coração da Amazónia brasileira, está a viver a antecipação do Mundial de Futebol com uma grande instalação de bandeiras dos países participantes. Uma rua no centro da cidade foi decorada com cores e símbolos do torneio, num ambiente de festa e envolvimento da comunidade local.

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