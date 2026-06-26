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26 de junho de 2026 às 10:13

Chile envia unidade especializada em resgate e combate a incêndios para a Venezuela

Equipas de resgate chilenas foram enviadas para a Venezuela, esta quinta-feira, para apoiar as operações de busca e resgate de sobreviventes após os sismos de magnitude 7.2 e 7.5 que atingiram o país na quarta-feira.

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