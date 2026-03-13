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13 de março de 2026 às 22:36

Chefe do Estado-Maior dos EUA revela dimensão das operações contra o Irão

Durante uma conferência de imprensa, Dan Caine, Chefe do Estado-Maior norte-americano, explicou o impacto das operações militares recentes e o aumento da pressão sobre alvos estratégicos iranianos.

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