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06 de julho de 2026 às 14:41

Cerimónias fúnebres de líder supremo do Irão marcadas por apelos à vingança

As cerimónias fúnebres do líder supremo, falecido em fevereiro, vão decorrer ao longo de vários dias, com o funeral agendado para quinta-feira.

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O cortejo fúnebre do do Irão em Teerão é marcado por uma forte mensagem política que se intensifica nas ruas da capital iraniana.

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